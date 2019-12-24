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Питання об'єднання Білорусі і РФ повинні вирішувати народи двох країн, - Лукашенко

Новини » Політика     24.12.2019 - 14:45
Питання об'єднання Білорусі і РФ повинні вирішувати народи двох країн, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко не боїться виборів загального президента Білорусі і РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання об'єднання Білорусі і Російської Федерації (РФ) повинні вирішувати народи двох країн. Про це сказав він в інтерв'ю "Ехо Москви", передає кореспондент РБК-Україна.

Також він додав, що не боїться виборів загального президента Білорусі і РФ.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підпише з російським президентом Володимиром Путіним договір про інтеграцію та створення Союзної держави. Зазначалося, що швидше всього угоду буде підписано на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь має намір змінити договір з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону. Ініціювання змін у договорі в Мінську пояснили невдоволенням через додаткові пункти контролю на російському кордоні, де затримуються транзитні товари.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 7 грудня, сотні жителів Мінська вийшли на акцію протесту на тлі візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію, де він повинен зустрітися з Володимиром Путіним. Участь у кількох акціях протесту брали понад 700 осіб.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.

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