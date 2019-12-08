В Минске возобновились протесты против интеграции с РФ

Фото: митинг в Беларуси (news.tut.by)

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству РФ

В Минске участники акции против углубления интеграции Беларуси и России, выдвинулись к российскому посольству. Об этом сообщает портал Tut.by.

Сообщается, что акция продолжается уже второй день подряд. Около 12:00 по местному времени (11:00 по киевскому) на Октябрьской площади в центре Минска собрались от 200 до 300 человек.

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги и скандируют лозунги "Да здравствует Беларусь" и "Независимость". К 13:00 (12:00 по Киеву) количество участников возросло до 500, они приняли резолюцию против глубокой интеграции с РФ. Около посольства России находятся автозаки и представители правоохранительных органов.

Напомним, в субботу, 7 декабря, сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек. Организаторы одной из акций призвали белорусов выстроиться в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные подпишет с российским лидером Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.