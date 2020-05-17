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Обама раскритиковал работу руководства США в условиях коронавируса

Новости » В мире     17.05.2020 - 07:55
Обама раскритиковал работу руководства США в условиях коронавируса
Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Обама обвинил власти США в поиске сиюминутной выгоды

Бывший президент США Барак Обама подверг критике работу нынешнего руководства США в условиях коронавируса. Он считает, что пандемия продемонстрировала неспособность руководства страны осознавать последствия своих действий.

Об этом Обама заявил в видеобращении к выпускникам старших классов американских школ, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Многие из таковых даже не притворяются, что отвечают за что-либо", − подчеркнул он.

Обама обвинил власти США в поиске сиюминутной выгоды и наплевательском отношении к тем, кто не разделяет подобный подход.

Основой речи экс-главы государства стал призыв к молодежи занять активную общественную позицию.

NYT расценила обращение Обамы, как выпад в адрес администрации действующего президента-республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США.

Напомним, США находятся на первом места в мире по количеству заболевших и и погибших от коронавируса.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Отметим, ранее Барак Обама поддержал кандидата в президенты США и бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Барак ОбамаКоронавирус
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