От коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях

За последние 24 часа зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19
Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Власти пытаются оживить экономику страны в условиях активного адаптивного карантина. Опасаясь катастрофических последствий, государство идет на непопулярные меры. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 16 мая - в материале РБК-Украина.
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Статистика на 16 мая
За последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество выздоровевших после инфицирования коронавирусом - 433 человека. Кроме того, было выявлено 528 новых случаев COVID-19.
Всего количество зараженных в Украине составляет 17858 человек.
Ситуация с заболеваемостью в Украине
Минреинтеграции информирует о 90% росте количества инфицированных на оккупированной территории Донбасса. Кроме того, передается о попытках скрыть вспышку заболевания в Докучаевске, где от коронавируса умерла медсестра. В диагнозе больной сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе. При этом больница, где работала женщина, переведена в ограниченный режим, а у работников изъяты телефоны.
В Украине проведено рекордное количество ПЦР-тестов за сутки. "Сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Кроме того, на совещании в Офисе президента глава Минздрава сообщил о запуске массового тестирования на антитела. Предполагается, что активная фаза ИФА-диагностики начнется со следующей недели. Также министр уточнил, что новые этапы ослабления карантина будут происходить каждые 10 дней, если не ухудшится ситуация с заболеваемостью.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц. Также обязаны регулярно делать ПЦР-тесты медицинские работники, сотрудники полиции, Национальной гвардии и все остальные, кто привлечен к борьбе с COVID-19 в стране.
Адаптивный карантин в Украине
В Киеве в Дарницком женском доме-интернате зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Заразились 80 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет. По словам мэра столицы Виталия Кличко, вирус проник в интернат вместе с медсестрой одной из групп. Здание закрыто на карантин. Власти планируют провести массовое тестирование в других интернатах, домах престарелых и спецучреждениях для женщин и мужчин города. В связи со сложной транспортной ситуацией в Киеве ограничивается въезд грузовых автомобилей. С 18 мая в столицу запрещен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковых нагрузок из-за неработающего метро.
Во Львове власти города ликвидировали карантинные блокпосты и разрешили практически все виды деятельности, не связанные с массовыми мероприятиями. То есть, под запретом остались общественный транспорт, работа ресторанов, развлекательных заведений культуры, фитнес- и других оздоровительных центров. Главным требованием для жителей является соблюдение масочного режима в общественных местах и наличие удостоверяющих документов.
С 18 мая в Украине вводится государственное регулирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения. Для торговых организаций предусматривается обязательное декларирование изменения цен на сайте Госпотребслужбы, в случае повышения выше 5% от текущей розничной цены товара. Если изменения превышают 10% и 15%, то они могут осуществляться только через 14 и 30 дней соответственно после декларирования.
Минфин подписал соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов о финансировании проекта по улучшению системы здравоохранения Украины. Деньги планируют потратить на усиление защиты населения от коронавируса и закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи.
Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет полеты в Украину с 1 июня. Согласно заявлению компании, в первые две недели авиарейсы из Франкфурта в Киев будут происходить с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Тем не менее, в Украине власти еще не назвали дату возобновления международного авиасообщения с другими странами мира.
Борьба с пандемией в мире
Резкий рост смертности и заболеваемости коронавирусом зафиксирован во Франции. За сутки в стране умер 351 больной и заразились 622 пациента. На данный момент в больницах находятся 20 463 француза с диагнозом COVID-19, из них в реанимациях – 2299. С начала пандемии в стране зафиксировано 141 356 случаев инфицирования, из них стали летальными 27 425.
В Словении власти объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране. Это было сделано после того, как медики зафиксировали менее 7 случаев заражения в сутки в течение последних двух недель. С настоящего момента самоизоляция применятся только в отношении иностранцев не из ЕС.
Правительство Италии в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью планирует с 3 июня разрешить свободное передвижение по стране. С 18 мая разрешаются поездки гражданам во все регионы и открываются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. А в Чехии подобные карантинные ослабления вводятся с 25 мая, единственным условием является соблюдение масочного режима.
Американская компания Uber вводит обязательный масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели минимум до июня. В США, Канаде, Индии, в странах Европы и Латинской Америки водители не смогут подключиться к системе Uber без маски на лице. Также компания запретит перевозить пассажиров на переднем сидении автомобиля. Uber уже закупил 23 млн масок для водителей и курьеров по всему миру.
Автор: Мария Тарарыева