Обама розкритикував роботу керівництва США в умовах коронавірусу

Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Обама звинуватив владу США в пошуку миттєвої вигоди

Колишній президент США Барак Обама розкритикував роботу нинішнього керівництва США в умовах коронавірусу. Він вважає, що пандемія продемонструвала нездатність керівництва країни усвідомлювати наслідки своїх дій.

Про це Обама заявив у відеозверненні до випускників старших класів американських шкіл, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Ця пандемія більше, ніж що-небудь ще, повністю і остаточно спростувала уявлення про те, ніби багато керівники усвідомлюють те, що вони роблять. Багато з них навіть не прикидаються, що відповідають за щось", − підкреслив він.

Обама звинуватив владу США в пошуку миттєвої вигоди і наплювацьке ставлення до тих, хто не поділяє такий підхід.

Основою промови екс-глави держави став заклик до молоді зайняти активну громадську позицію.

NYT розцінила звернення Обами, як випад на адресу адміністрації чинного президента-республіканця Дональда Трампа перед листопадовими виборами в США.

Нагадаємо, США знаходяться на першому місця в світі за кількістю хворих і загиблих від коронавірусу.

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус.

Зазначимо, раніше Барак Обама підтримав кандидата в президенти США і колишнього віце-президента Джо Байдена.

Автор: Надія Собенко