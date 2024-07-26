Обама підтримав висунення кандидатури Гарріс на пост президента США

Гарріс йде на вибори президента США

Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс замінила чинного американського лідера Джо Байдена у виборчих перегонах. Нещодавно він оголосив, що не піде на вибори президента США.

Гарріс ще офіційно не висунули як кандидата від Демократичної партії, але очікується, що це станеться до 7 серпня. Камала Гарріс залишається єдиною потенційною кандидатурою. За даними соцопитувань, її рейтинг наразі лише на 1% менший за рейтинг республіканця Дональда Трампа.

Екс-президент США Барак Обама був один з небагатьох відомих демократів, які ще публічно не підтримували Гарріс. ЗМІ зазначали, що Обама у приватному порядку пообіцяв Гарріс допомогу. Його публічна підтримка може вплину на рейтинг кандидатки.

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