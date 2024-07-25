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Вибори президента США: демократи планують затвердити кандидата до з'їзду партії

Вашингтон, Четвер 25 липня 2024 10:38
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Вибори президента США: демократи планують затвердити кандидата до з'їзду партії Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Демократична партія США може затвердили кандидатуру Камали Гаррі на вибори президента до з'їзду партії. Голосування проведуть в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Комітет з правил конвенції Демократичної партії ухвалив пропозицію, згідно з якою делегати з усієї країни зможуть голосувати онлайн за потенційних кандидатів у президенти замість президента Джо Байдена.

Камала Гарріс залишається єдиним кандидатом від демократів, який публічно оголосив, що бажає висунутися на вибори президента. Демократи можуть подавати заявки до кінця липня. Якщо буде кілька кандидатів, то пройде декілька турів голосування. Але, якщо Гарріс буде єдиним кандидатом, голосування розпочнеться 1 серпня.

Як зазначається, кандидатура Гарріс може бути затверджена до 7 серпня. Тобто це станеться до національного з'їзду Демократичної партії, який відбудеться з 19 по 22 серпня у Чикаго, де партія офіційно висуне свого кандидата на президентські вибори.

Також залишається невідомим, коли Камала Гарріс може обрати своїм напарником.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями Джо Байден офіційно вийшов з виборчих перегонів. Він підтримав кандидатуру віце-президента Камали Гарріс від демократів на виборах президента США, які мають відбутися у листопаді.

Джо Байден залишиться президентом США до кінця свого терміну.

Як і очікувалося, Республіканська партія США висунула своїм кандидатом на вибори колишнього президента Дональда Трампа. Його напарником став Джей Ді Венс.

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Камала Гарріс Вибори в США Демократическая партия США
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