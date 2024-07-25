ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обама найближчим часом публічно підтримає кандидатуру Гарріс на вибори, - NBC

Вашингтон, Четвер 25 липня 2024 12:08
UA EN RU
Обама найближчим часом публічно підтримає кандидатуру Гарріс на вибори, - NBC Фото: екс-президент США Барак Обама (facebookcom NBCBayArea)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній президент США Барак Обама найближчим часом оголосить про підтримку Камали Гарріс як кандидата від Демократичної партії на вибори президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Четверо поінформованих осіб повідомили видання, що Обама тісно спілкувався з Гарріс після того, як вона оголосила про своє бажання йти на вибори. За словами цих людей, Обама в приватному порядку повністю підтримав кандидатуру Гарріс і планує публічно підтримати її незабаром.

"Він регулярно спілкувався з нею і вважає, що вона добре почала", - сказав один зі співрозмовників видання.

Екс-президент залишається одним з небагатьох високопоставлених демократів, які ще публічно не підтримали Гарріс. Джерела NBC зазначають, що Обама не хоче, щоб його заяви затьмарили момент президента Джо Байдена, зокрема його нещодавно звернення до нації.

Також повідомляється, що помічники Обами та Гарріс обговорювали можливість організації їхньої спільної участі в передвиборчій кампанії, хоча дата не була обрана.

За даними джерел, колишній президент запропонував Гарріс консультацію щодо організації кампанії та інших аспектів проведення успішної заявки на Білий дім.

Гарріс замінила Байдена на перегонах

Цими вихідними президент США Джо Байден офіційно оголосив, що не піде на вибори президента. Вибори відбудуться у листопаді 2024 року.

Байдена на виборчих перегонах замінила віце-президент Камала Гарріс. Офіційно її ще не обрали кандидаткою від демократів. Очікується, що це станеться до з'їзду Демократичної партії.

Від Республіканської партії на виборах буде колишній президент Дональд Трамп. Він уже заявив, що готовий провести дебати з Гарріс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барак Обама Сполучені Штати Америки Камала Гарріс Вибори в США
NEWS
"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні
"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні
DAILY
Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни
Юлія Гаюкжурналістка РБК-Україна Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни