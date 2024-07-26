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Обама поддержал выдвижение кандидатуры Харрис на пост президента США

Фото: Камала Харрис и Барак Обама (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший президент США Барак Обмана официально поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на выборы президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обаму в Twitter (X).

"Раньше на этой неделе мы с Мишель (жена Обамы, - ред.) позвонили нашему другу Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастический президент Соединенных Штатов, и что у нее есть наша полная поддержка", - написал Обама.

Экс-президент пообещал помощь Харрис и заявил, что "сделает все возможное, чтобы она победила в ноябре".

 

 

Харрис идет на выборы президента США

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заменила действующего американского лидера Джо Байдена в избирательной гонке. Недавно он объявил, что не пойдет на выборы президента США.

Харрис еще официально не выдвинули в качестве кандидата от Демократической партии, но ожидается, что это произойдет до 7 августа. Камала Харрис остается единственной потенциальной кандидатурой. По данным соцопросов, ее рейтинг пока лишь на 1% меньше рейтинга республиканца Дональда Трампа.

Экс-президент США Барак Обама был одним из немногих известных демократов, которые еще публично не поддерживали Харрис. СМИ отмечали, что Обама в частном порядке пообещал Харрис помощь. Его публичная поддержка может повлиять на рейтинг кандидата.

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Барак ОбамаСоединенные Штаты АмерикиКамала ХаррисВыборы в США