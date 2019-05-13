Оба кандидата в президенты Литвы против встречи с Путиным до деоккупации Крыма

Победители первого тура выборов президента Литвы Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа сказали, что они не хотят встречаться с президентом России Владимиром Путиным, пока его страна не оставит аннексированный Крым. Об этом сообщает Reuters.

Более того, они просят НАТО и США взять на себя безопасность в регионе, чтобы лучше защитить Литву от России. Также Литва призвала Эстонию согласовывать действия после недавнего визита президента Керсти Кальюлайд в Москву.

Действующий лидер Литвы Даля Грибаускайте заявила, что президентские выборы продемонстрировали зрелость литовского общества.

"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не нарушены ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом. Растущая активность избирателей свидетельствует о том, что все больше людей в стране осознают ответственность за будущее государства", - отметила президент.

Напомним, по итогам голосования, которое прошло 12 мая на выборах президента Литвы, лидером первого тура стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Он получил 31,09% голосов после обработки данных с 1858 участков из тысячи девятисот семьдесят двух.