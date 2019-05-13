В Литве названа тройка лидеров на выборах президента

Фото: лидеры первого тура выборов президента Литвы (AP/Twitter)

Лидирует экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа

В Литве на президентских выборах страны предварительно названа тройка лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные главной избирательной комиссии Литвы.

На данный момент пока ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов - 50%, однако лидирует независимый кандидат, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа. Он набирает 31,12% поддержки.

Далее почти с идентичным результатом идут действующий премьер Саулиус Сквернелис (24,34% голосов) и бывшая министр финансов Ингрида Шимоните (24,28%).

Остальные кандидаты не набралы выше 6% голосов. Это предварительные результаты голосования по данным примерно с 1300 избирательных участков. Всего участие в выборах президента Литвы взяли девять кандидатов.

Во второй тур выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Дата второго тура пока не названа.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте пребывает на своем посту уже второй срок подряд и не может баллотироваться на третий срок.

Напомним, в Республике Северная Македония 12 мая прошла церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского.