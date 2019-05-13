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В Литве определены кандидаты на второй тур выборов президента

Новости » Политика    13.05.2019 - 04:47
В Литве определены кандидаты на второй тур выборов президента
Фото: лидеры первого тура выборов президента Литвы (Mindaugas Kulbis, AP/Twitter)

За президенсткое кресло будут бороться экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните

В Литве Главная избирательная комиссия страны определила двух лидеров выборов президента страны, которые выходят во второй тур президентской гонки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные избиркома Литвы.

По итогам голосования, прошедшего 12 мая на выборах президента Литвы, лидером первого тура стал независимый кандидат, экономист Гитанас Наусед. Он получил 31,09% голосов после обработки данных с 1858 участков из 1972.

С небольшим отрывом следом за ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы", Ингрида Шимоните, которая также была министром финансов страны. Ее поддержали 29,16% голосов.

Третим в президентской гонке стал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, который набрал около 21%. Он уже признал поражение, а также подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.

Дата второго тура выборов президента Литвы будет названа позже.

Напомним, в Республике Северная Македония 12 мая прошла церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского. 

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