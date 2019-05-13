Обидва кандидати в президенти Литви проти зустрічі з Путіним до деокупації Криму

Переможці першого туру виборів президента Литви Інгрида Шимоніте та Гітанас Науседа сказали, що вони не хочуть зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним, доки його країна не залишить анексований Крим. Про це повідомляє Reuters.

Більше того, вони просять НАТО і США взяти на себе безпеку в регіоні, щоб краще захистити Литву від Росії. Нагадаємо, Литва закликала Естонію узгоджувати дії після нещодавного візиту президента Керсті Кальюлайд до Москви.

Чинний лідер Литви Даля Грибаускайте заявила, що президентські вибори продемонстрували зрілість литовського суспільства.

"Ці вибори показали зрілість литовського суспільства. У людей є чіткі ціннісні установки, не порушені ні дешевим популізмом, ні агресивним диктатом. Зростаюча активність виборців свідчить про те, що все більше людей в країні усвідомлюють відповідальність за майбутнє держави", - зазначила президент.

Нагадаємо, за підсумками голосування, яке пройшло 12 травня на виборах президента Литви, лідером першого туру став незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа. Він отримав 31,09% голосів після обробки даних з 1858 дільниць із тисячі дев'ятсот сімдесят дві.