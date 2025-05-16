Об'єднане 640-тисячне угруповання: Сирський розповів про тактику РФ у війні з Україною

У веденні війни проти України Росія використовує контингент загальною чисельністю до 640 військовослужбовців. Москва не планує зупиняти бойові дії попри різноманітні заклики що "дипломатії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Головком поінформував про свій виступ у режимі відеоконференцзв'язку на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів, під час якого "коротко доповів про оперативну обстановку" на різних напрямках.
За словами Сирського, хоча українська сторона розраховує на "досягнення справедливого миру - однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км".
"Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб", - розповів генерал.
При цьому Сирський наголосив, що українські захисники продовжують вести "ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат".
Також головком під час виступу порушив перед учасниками Ради Україна-НАТО питання "індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці".
Також Сирський висловив вдячність Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).
"Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги", - розповів він.
Сирський наголосив, що лише "тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну".
"Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - зазначив генерал.
Крім того, додав Сирський, він почув від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне "запевнення в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною".
Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ вдень 15 травня, на фронті "найгарячішим" напрямком залишається Покровський, на якому ворог продовжує активно тиснути.
Також нагадаємо, 6 травня головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.
Як розповів 15 травня президент України Володимир Зеленський, війська РФ вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Глава держави зазначив, що найбільше зусиль ворог прикладає у Сумській області.
За словами речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина, попри "мирну" риторику Росія вже почала літній наступ. В Силах оборони України також попередили, що зараз не час вірити в ілюзії.
Додамо, днями представники Головного управленні розвідки Міноборони України розповіли виданню Financial Times, що РФ готується до масштабного наступу, замість того, щоб сигналізувати про начебто готовність до мирних переговорів.
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