Під Покровськом вже 27 атак за сьогодні: Генштаб розкрив найгарячіші напрямки фронту

На фронті від початку доби, 15 травня, вже відбулося 73 бойових зіткнення. Противник продовжує активно тиснути на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою точкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння. Сьогодні від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Баранівка, Чуйківка, Порозок, Проходи, Дмитрівка, Новодмитрівка, Пономаренки Сумської області.

Найактивніші напрямки фронту

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та в напрямках Зорі, Старої Миколаївки.

Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, ще вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Новодарівка та Темирівка.

Ситуація на інших напрямках фронту

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських військ поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два з них ще продовжуються.

П’ять атак ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська, Глибокого та в бік Високої Яруги і Кудіївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед на позиції українців в районах Часового Яру та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українці відбивають два штурми в бік Піщаного та в районі Кругляківки.

На Торецькому напрямку оборонці відбили один штурм агресора. Противник намагався просуватися вперед в районі Торецька.

Війська окупантів шукають слабкі місця в обороні ЗСУ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Українські підрозділи успішно відбили дві з трьох ворожих атак, один бій триває.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Степового. Авіаударів зазнали Новояковлівка та Малі Щербаки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому, наступальних дій противника на напрямку не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Козацькому.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боєзіткнень, з яких чотири - тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши сім керованих бомб, та здійснив 123 артилерійські обстріли.

На решті напрямків - без особливих змін.