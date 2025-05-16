Об'єднане 640-тисячне угруповання: Сирський розповів про тактику РФ у війні з Україною

У веденні війни проти України Росія використовує контингент загальною чисельністю до 640 військовослужбовців. Москва не планує зупиняти бойові дії попри різноманітні заклики що "дипломатії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Головком поінформував про свій виступ у режимі відеоконференцзв'язку на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів, під час якого "коротко доповів про оперативну обстановку" на різних напрямках.

За словами Сирського, хоча українська сторона розраховує на "досягнення справедливого миру - однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км".

"Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб", - розповів генерал.

При цьому Сирський наголосив, що українські захисники продовжують вести "ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат".

Щодо потреб ЗСУ і підтримки для зупинки агресії РФ

Також головком під час виступу порушив перед учасниками Ради Україна-НАТО питання "індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці".

Також Сирський висловив вдячність Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).

"Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги", - розповів він.

Сирський наголосив, що лише "тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну".

"Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - зазначив генерал.

Крім того, додав Сирський, він почув від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне "запевнення в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною".