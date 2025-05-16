Объединенная 640-тысячная группировка: Сырский рассказал о тактике РФ в войне с Украиной

В ведении войны против Украины Россия использует контингент общей численностью до 640 военнослужащих. Москва не планирует останавливать боевые действия, несмотря на различные призывы "дипломатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Главком проинформировал о своем выступлении в режиме видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих, во время которого "кратко доложил об оперативной обстановке" на разных направлениях.

По словам Сырского, хотя украинская сторона рассчитывает на "достижение справедливого мира - однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км".

"Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек", - рассказал генерал.

При этом Сырский подчеркнул, что украинские защитники продолжают вести "эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери".

О потребностях ВСУ и поддержке для остановки агрессии РФ

Также главком во время выступления поднял перед участниками Совета Украина-НАТО вопрос "индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике".

Также Сырский выразил благодарность Альянсу за работу Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и поддержки для Украины (NSATU).

"Подчеркнул важность дальнейшей реализации проектов концепции Дорожной карты совместимости Украины с НАТО и создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной помощи", - рассказал он.

Сырский подчеркнул, что только "твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну".

"Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - отметил генерал.

Кроме того, добавил Сырский, он услышал от председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне "заверения в том, что поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться непоколебимой".