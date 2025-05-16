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Объединенная 640-тысячная группировка: Сырский рассказал о тактике РФ в войне с Украиной

Пятница 16 мая 2025 01:13
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Объединенная 640-тысячная группировка: Сырский рассказал о тактике РФ в войне с Украиной Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В ведении войны против Украины Россия использует контингент общей численностью до 640 военнослужащих. Москва не планирует останавливать боевые действия, несмотря на различные призывы "дипломатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Главком проинформировал о своем выступлении в режиме видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих, во время которого "кратко доложил об оперативной обстановке" на разных направлениях.

По словам Сырского, хотя украинская сторона рассчитывает на "достижение справедливого мира - однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км".

"Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек", - рассказал генерал.

При этом Сырский подчеркнул, что украинские защитники продолжают вести "эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери".

О потребностях ВСУ и поддержке для остановки агрессии РФ

Также главком во время выступления поднял перед участниками Совета Украина-НАТО вопрос "индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике".

Также Сырский выразил благодарность Альянсу за работу Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и поддержки для Украины (NSATU).

"Подчеркнул важность дальнейшей реализации проектов концепции Дорожной карты совместимости Украины с НАТО и создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной помощи", - рассказал он.

Сырский подчеркнул, что только "твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну".

"Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - отметил генерал.

Кроме того, добавил Сырский, он услышал от председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне "заверения в том, что поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться непоколебимой".

Объединенная 640-тысячная группировка: Сырский рассказал о тактике РФ в войне с Украиной

Сообщение о ситуации на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ днем 15 мая, на фронте самым "горячим" направлением остается Покровское, на котором враг продолжает активно давить.

Также напомним, 6 мая главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

Как рассказал 15 мая президент Украины Владимир Зеленский, войска РФ уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении на всех направлениях фронта. Глава государства отметил, что больше всего усилий враг прикладывает в Сумской области.

По словам представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина, несмотря на "мирную" риторику Россия уже начала летнее наступление. В Силах обороны Украины также предупредили, что сейчас не время верить в иллюзии.

Добавим, на днях представители Главного управлении разведки Минобороны Украины рассказали изданию Financial Times, что РФ готовится к масштабному наступлению, вместо того, чтобы сигнализировать о якобы готовности к мирным переговорам.

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