ОАЕ знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку та подвоїти експорт нафти

В урядовій пресслужбі Абу-Дабі заявили, що це значно розширить можливості обходу Ормузької протоки. Кронпринц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд доручив Національній нафтовій компанії Абу-Дабі пришвидшити будівництво проєкту трубопроводу "Захід-Схід".

Теперішній нафтопровід Абу-Дабі, також відомий як трубопровід Хабшан-Фуджайра, може перевозити до 1,8 мільйона барелів на день і виявився надзвичайно важливим, оскільки ОАЕ прагнуть максимізувати експорт з узбережжя Оманської затоки, що знаходиться одразу за протокою.

ОАЕ та Саудівська Аравія є єдиними виробниками в Перській затоці, які мають трубопроводи, що експортують нафту за межі протоки, нагадує агенція. Оман має довгу берегову лінію Оманської затоки, тоді як Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн майже повністю залежать від водних шляхів для постачання.

Новий трубопровід ОАЕ не слід плутати з трубопроводом Схід-Захід Саудівської Аравії, який головний виконавчий директор державного нафтового гіганта Aramco Амін Насер назвав "критично важливим рятівним колом".

Фуджейра та сусідній порт Хор-Факкан стали рятівними колами, зокрема для торгівлі, не пов'язаної з нафтою, оскільки ОАЕ значною мірою залежать від імпорту продовольства.