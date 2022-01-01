ОАЭ запретят невакцинированным от COVID выезжать из страны
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят запрет на выезд за границу невакцинированным от коронавируса. Ограничение начнет действовать с 10 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, решение о запрете выезда за границу непривитых граждан ОАЭ принято Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и управлению стихийными бедствиями. Запрет вступит в силу с 10 января 2022 года.
Кроме того, полностью привитые от коронавируса смогут выехать за границу при условии ревакцинации. Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных по медицинским или гуманитарным причинам.
Напомним, в начале декабря 2021 года в ОАЭ выявили первого зараженного штаммом коронавируса "Омикрон".
Отметим, в конце прошлого года из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом в ОАЭ в Дубае могут закрыть некоторые площадки международной выставки Expo 2020.