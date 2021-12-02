В ОАЭ зафиксировали первый случай штамма "Омикрон"
Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован в ОАЭ в среду. Инфекция обнаружена у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки через одну из арабских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAM.
Как уточняется, носительница нового штамма вакцинирована двумя дозами препарата против COVID-19.
В настоящий момент женщина, у которой заражение протекает бессимптомно, помещена на карантин и находится под наблюдением местных врачей.
Помимо этого, на самоизоляцию отправлены все, кто контактировал с этой гражданкой одного из африканских государств.
С 29 ноября власти ОАЭ приостановили возможность въезда в страну из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе "Омикрон"-штамма.
Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".
Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.