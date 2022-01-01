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ОАЕ заборонять невакцинованим від COVID виїжджати з країни

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Абу-Дабі, Субота 01 січня 2022 16:15
ОАЕ заборонять невакцинованим від COVID виїжджати з країни Фото: Абу-Дабі вводить обмеження на виїзд з країни для нещеплених від СOVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вводить заборону на виїзд за кордон невакцинованим від коронавірусу. Обмеження почне діяти з 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, рішення про заборону виїзду за кордон нещеплених громадян ОАЕ прийнято Національним управлінням з надзвичайних ситуацій та управління стихійними лихами. Заборона набуде чинності з 10 січня 2022 року.

Крім того, повністю щеплені від коронавірусу зможуть виїхати за кордон за умови ревакцинації. Обмеження не поширюються на громадян, звільнених з медичних або гуманітарних причин.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року в ОАЕ виявили першого зараженого штамом коронавірусу "Омікрон".

Відзначимо, в кінці минулого року через зростання числа випадків захворювання коронавірусом в ОАЕ у Дубаї можуть закрити деякі майданчики міжнародної виставки Expo 2020.

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