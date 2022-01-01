ОАЕ заборонять невакцинованим від COVID виїжджати з країни

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вводить заборону на виїзд за кордон невакцинованим від коронавірусу. Обмеження почне діяти з 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, рішення про заборону виїзду за кордон нещеплених громадян ОАЕ прийнято Національним управлінням з надзвичайних ситуацій та управління стихійними лихами. Заборона набуде чинності з 10 січня 2022 року.

Крім того, повністю щеплені від коронавірусу зможуть виїхати за кордон за умови ревакцинації. Обмеження не поширюються на громадян, звільнених з медичних або гуманітарних причин.