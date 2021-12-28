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Вспышка коронавируса на Expo 2020 в Дубае: выставку частично могут закрыть

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ОАЭ, Вторник 28 декабря 2021 16:59
Вспышка коронавируса на Expo 2020 в Дубае: выставку частично могут закрыть Фото: выставка Expo 2020 в Дубае под угрозой из-за COVID (expo2020.tour.com)
Автор: Иванна Шовкун

В Дубае могут закрыть некоторые площадки на территории международной выставки Expo 2020. Это связано с быстрым ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечают, что на выставке в Дубае зафиксировали всплеск COVID среди персонала. Такая ситуация может вынудить временно закрыть некоторые ее части для глубокой очистки и дезинфекции. Однако масштаб или местонахождение заражения не уточнили.

Ежедневная заболеваемость вирусом в ОАЭ выросла в 37 раз всего за последние три недели после появления штамма "Омикрон". Это составляет проблему для проведения одного из первых в мире крупных мероприятий в условиях все еще бушующей пандемии.

Выставка Expo 2020 открылась в октябре после годовой задержки. В ОАЭ сделали ставку на то, что быстрая кампания по COVID-вакцинации позволит экономике избежать закрытия, которое парализовало большую часть мира.

На выставку съехались миллионы туристов со всего мира. Ее территория заполнена множеством павильонов, ресторанов, магазинов и площадок для представлений.

Напомним, в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

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Объединенные Арабские Эмираты
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