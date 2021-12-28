Вспышка коронавируса на Expo 2020 в Дубае: выставку частично могут закрыть
В Дубае могут закрыть некоторые площадки на территории международной выставки Expo 2020. Это связано с быстрым ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечают, что на выставке в Дубае зафиксировали всплеск COVID среди персонала. Такая ситуация может вынудить временно закрыть некоторые ее части для глубокой очистки и дезинфекции. Однако масштаб или местонахождение заражения не уточнили.
Ежедневная заболеваемость вирусом в ОАЭ выросла в 37 раз всего за последние три недели после появления штамма "Омикрон". Это составляет проблему для проведения одного из первых в мире крупных мероприятий в условиях все еще бушующей пандемии.
Выставка Expo 2020 открылась в октябре после годовой задержки. В ОАЭ сделали ставку на то, что быстрая кампания по COVID-вакцинации позволит экономике избежать закрытия, которое парализовало большую часть мира.
На выставку съехались миллионы туристов со всего мира. Ее территория заполнена множеством павильонов, ресторанов, магазинов и площадок для представлений.
Напомним, в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.