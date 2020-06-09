ОАЭ вступили в космогонку: на Марс отправят зонд для изучения атмосферы

Фото: логотип марсианской миссии ОАЭ (twitter.com/DubaiTrends)

Космический аппарат отправится к Красной планете 14 июля

Объединенные Арабские Эмираты отправят на Марс космический зонд, с его помощью будут изучать климат и атмосферу планеты. Это первая межпланетная миссия в истории страны.

Об этом сообщает BBC.

Миссия Amal ("Надежда" - ред.) стартует через несколько недель. Роботизированный зонд запустят с японского острова Танэгасима 14 июля. Аппарат весом 1350 кг достигнет Красной планеты через 7 месяцев.

Миссия не подразумевает приземление на Марсе. После выхода на орбиту аппарат будет вращаться вокруг планеты в течение 687 дней, собирая данные о климате и атмосфере. Для этого зонд оснастили различными датчиками - ультрафиолетовыми и инфракрасными приборами, а также многополосной камерой высокого разрешения. Ученые попытаются понять, почему так похожая на Землю планета стала бесплодной.

Профессор планетарной и космической науки в Британском открытом университете Моника Грэди считает, что арабская миссия на Марс знаменует собой серьезное изменение в отрасли, где ранее доминировали крупнейшие государства мира.

"Это настоящий шаг вперед в освоении Марса, потому что он показывает, что другие страны - не Европейское космическое агентство или NASA, - могут туда попасть. Мы надеемся, что он туда доберется. У Марса очень долгая история неудач в полетах", - отметила ученый.

Отметим, что на сегодняшний день существует всего 8 активных миссий на Марс.

В то же время, начала колонизации Красной планеты в ближайшее десятилетие мы не увидим. Главные сложности заключаются в большой стоимости межпланетного полета и необходимости высочайшего уровня международной кооперации. И если первый пункт теоретически решаем, то на всеобщую "дружбу народов" рассчитывать пока не приходится.

Напомним, ранее частная американская компания SpaceX впервые вывела американских астронавтов на орбиту Земли.

Позже космический корабль Crew Dragon, также созданный SpaceX, успешно доставил астронавтов на МКС.

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Автор: Роман Калиниченко