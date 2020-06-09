ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОАЕ вступили у космогонку: на Марс відправлять зонд для вивчення атмосфери

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 21:35
ОАЕ вступили у космогонку: на Марс відправлять зонд для вивчення атмосфери
Фото: логотип марсіанської місії ОАЕ (twitter.com/DubaiTrends)

Космічний апарат відправиться до Червоної планети 14 липня

Об'єднані Арабські Емірати відправлять на Марс космічний зонд, з його допомогою будуть вивчати клімат і атмосферу планети. Це перша міжпланетна місія в історії країни.

Про це повідомляє BBC.

Місія Amal ("Надія" - ред.) стартує через кілька тижнів. Роботизований зонд запустять з японського острова Танегасіма 14 липня. Апарат вагою 1350 кг досягне Червоної планети через 7 місяців.

Місія не передбачає приземлення на Марсі. Після виходу на орбіту апарат буде обертатися навколо планети протягом 687 днів, збираючи дані про клімат і атмосфері. Для цього зонд оснастили різноманітними датчиками - ультрафіолетовими та інфрачервоними приладами, а також багатосмуговою камерою високої якості. Вчені спробують зрозуміти, чому так схожа на Землю планета стала безплідною.

Професор планетарної та космічної науки в Британському відкритому університеті Моніка Греді вважає, що арабська місія на Марс знаменує собою серйозну зміну в галузі, де раніше домінували найбільші держави світу.

"Це справжній крок уперед в освоєнні Марса, тому що він показує, що інші країни - не Європейське космічне агентство або NASA, - можуть туди потрапити. Ми сподіваємося, що він туди дістанеться. У Марса дуже довга історія невдач в польотах", - зазначила науковець.

Зазначимо, що на сьогодні існує всього 8 активних місій на Марс.

Водночас, початку колонізації Червоної планети найближчі років десять ми не побачимо. Головні труднощі полягають у значній вартості міжпланетного польоту та необхідності високого рівня міжнародної кооперації. І якщо перший пункт теоретично вирішується, то на загальну "дружбу народів" розраховувати поки не варто розраховувати.

Нагадаємо, раніше приватна американська компанія SpaceX вперше вивела американських астронавтів на орбіту Землі.

Пізніше космічний корабель Crew Dragon, також створений SpaceX, успішно доставив астронавтів на МКС.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Марс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся