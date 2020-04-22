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"Ньюкасл" на фоне покупки саудовскими инвесторами начал поиски нового тренера

Новости » Спорт     22.04.2020 - 13:59
"Ньюкасл" на фоне покупки саудовскими инвесторами начал поиски нового тренера
Фото: "Ньюкасл" в ближайшее время может сменить владельца (facebook.com/newcastleunited)

Клуб намерен пригласить одного из именитых наставников

Потенциальные новые владельцы английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" хотят подписать контракт с одним из известных тренеров. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в клубе рассматривают кандидатуры экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, главного тренера дортмундской "Боруссии" Люсьена Фавра, Рафаэля Бенитеса, возглавляющего китайский "Далянь Ифан", а также Маурисио Почеттино, который в прошлом году вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.

"Ньюкасл" в ближайшее время может сменить владельца. Руководство клуба согласовало сделку государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии о продаже 80 процентов акций. Но эта сделка не может состояться без одобрения руководства английской Премьер-лиги. Принятие окончательного решения может растянуться на две-три недели.

Аравийские инвесторы хотят видеть "Ньюкасл" в Лиге чемпионов, а потому также намерены серьезно укрепить состав команды.

В текущем сезоне до объявленного перерыва в связи с пандемией коронавируса "Ньюкасл" размещается на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в пяти пунктах от того, чтобы обеспечить себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Напомним, "Манчестер Сити" ищет замену Гвардиоле на случай его ухода.

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