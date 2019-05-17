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"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Новости » Спорт    17.05.2019 - 15:25
"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Фото: Массимилиано Аллегри (juventus.com)

Итальянец так и не сумел выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте туринского клуба.

О причинах отставки специалиста не информируется. Завтра, 18 мая, он проведет пресс-конференцию вместе с президентом "бьянконери" Андреа Аньелли.

Аллегри возглавил "Ювентус" летом 2014 года и выиграл с клубом пять чемпионств кряду. В чемпионате Италии команда за два тура до окончания текущего сезона опережает ближайшего преследователя в лице "Наполи" на 13 очков.

Также тренер привел команду к четырем победам в Кубке Италии и двум Суперкубкам.

Под руководством Аллегри "Юве" дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где проигрывал испанским грандам - "Барселоне" в 2015 году (1:3) и "Реалу" в 2017 (1:4). В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира "бьянконери" добрались до 1/4 финала, где уступили "Аяксу" (1:1 и 1:2).

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