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"Ньюкасл" на тлі покупки саудівськими інвесторами почав пошуки нового тренера

Новини » Спорт     22.04.2020 - 13:59
"Ньюкасл" на тлі покупки саудівськими інвесторами почав пошуки нового тренера
Фото: "Ньюкасл" найближчим часом може змінити власника (facebook.com/newcastleunited)

Клуб має намір запросити одного з іменитих наставників

Потенційні нові власники англійського клубу "Ньюкасл Юнайтед" хочуть підписати контракт з одним з відомих тренерів. Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що в клубі розглядають кандидатури екснаставника "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, головного тренера дортмундської "Боруссії" Люсьєна Фавра, Рафаеля Бенітеса, який очолює китайський "Далянь Іфань", а також Маурісіо Почеттіно, який минулого року вивів "Тоттенхем" у фінал Ліги чемпіонів.

"Ньюкасл" найближчим часом може змінити власника. Керівництво клубу погодило угоду державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії про продаж 80 відсотків акцій. Але ця угода не може відбутися без схвалення керівництва англійської Прем'єр-ліги. Прийняття остаточного рішення може розтягнутися на два-три тижні.

Аравійські інвестори хочуть бачити "Ньюкасл" в Лізі чемпіонів, а тому також мають намір серйозно зміцнити склад команди.

У поточному сезоні до оголошеної перерви у зв'язку з пандемією коронавірусу "Ньюкасл" розташовується на 13 місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, перебуваючи в п'яти пунктах від того, щоб забезпечити собі збереження прописки у вищому дивізіоні.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" шукає заміну Гвардіолі на випадок залишення ним посади.

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