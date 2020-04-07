В Нью-Йорке от коронавируса умерли 12 полицейских

Иллюстративное фото (flickr.com matt_hecht)

Вирусом заразились около 20% личного состава NYPD

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 12 полицейских, заражено около 20% личного состава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно ежедневному отчету Департамента полиции Нью-Йорка, двенадцатой жертвой вируса стал офицер Рамон Роман, который скончался в воскресенье от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего инфицировались 6974 полицейских, что составляет 19,3% рабочей силы NYPD. C 28 марта этот показатель увеличился на почти 8%.

На данный момент коронавирусом заболели больше 68 тыс. жителей города, число смертей от инфекции превысило 2700 случаев. Среди районов на первом месте по количеству зараженных находится боро Куинс - 23 083, далее Бруклин - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691, а также Статен-Айленд - 3851.

Также сообщалось, что коронавирус диагностировали у малайской тигрицы по имени Надя, находящейся в зоопарке Бронкса.

Всего в Соединенных Штатах Америки известно о почти 370 тыс. заражений. От коронавируса скончались около 11 тыс. американцев. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 7 апреля - в материале РБК-Украина.