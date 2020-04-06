ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 06:38
В зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Заразилась тигрица

У малайской тигрицы по имени Надя, находящейся в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Администрация зоопарка отметила, что у Нади, ее сестры по имени Азуль, двух амурских тигров и трех африканских львов, наблюдается сухой кашель. Ожидается, что все упомянутые животные поправятся.

Результаты проведенного теста подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы, базирующаяся в Эймсе, штат Айова.

Ранее сообщалось, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей.

РБК-Украина писало, что в Нью-Йорк введут военных для помощи в борьбе с коронавирусом. Это будут тысячи военнослужащих и военных медиков.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 апреля В Германии уже более 100 тыс. заболевших коронавирусом
Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь