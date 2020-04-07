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У Нью-Йорку від коронавірусу померли 12 поліцейських

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 11:41
У Нью-Йорку від коронавірусу померли 12 поліцейських
Ілюстративне фото (flickr.com matt_hecht)

Вірусом заразилися близько 20% особового складу NYPD

У Нью-Йорку від коронавірусу померли 12 поліцейських, заражено близько 20% особового складу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У щоденному звіті Департаменту поліції Нью-Йорка йдеться, що дванадцятою жертвою вірусу став офіцер Рамон Роман, який помер у неділю від ускладнень, викликаних COVID-19.

Усього інфікувалися 6974 поліцейських, що становить 19,3% робочої сили NYPD. З 28 березня цей показник збільшився майже на 8%.

На даний момент коронавірусом захворіли понад 68 тис. жителів міста, число смертей від інфекції перевищило 2700 випадків. Серед районів на першому місці за кількістю заражених знаходиться буруо Квінз - 23 083, далі Бруклін - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхеттен - 9 691, а також Стейтен-Айленд - 3851.

Також повідомлялося, що коронавірус діагностували у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса.

Всього у Сполучених Штатах Америки відомо про майже 370 тис. заражень. Від коронавірусу померли близько 11 тис. американців. Детальніше про COVID-19 в Україні та світі 7 квітня - у матеріалі РБК-Україна.

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