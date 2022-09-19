"Нью-Йорк Никс" объявили о переходе лидера сборной Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний баскетболист продолжит выступления в НБА. После разрыва контракта с "Торонто Рапторз" он трудоустроился в Большом яблоке.

Михайлюк заключил с "Никс" соглашение на год. Украинец согласился на частично гарантированный контракт с нью-йоркцами. Конкурентами уроженца Черкасс за место в составе "Нью-Йорка" будут звездные Ар Джей Барретт, Квентин Граймс и Эван Фурнье.

В ассоциацию Михайлюк попал в 2018 году. Дебютный сезон украинский баскетболист начал в составе "Лейкерс", но по ходу чемпионата был обменен в "Детройт". В составе "Пистонс" провел еще полтора сезона, а затем остановился в "Оклахоме" на год.

Прошлый сезон НБА был для атакующего защитника стал первым в составе "Торонто". Михайлюк сыграл 59 матчей за канадцев и в среднем проводил на паркете чуть больше 12 минут. Средняя статистика украинца – 4,3 набранных очка, 1,6 подборов, 0,8 передач и 0,4 перехватов.

Ранее режиссер Спайк Ли начал работу над телесериалом о "Никс" 90-х. В центре сюжета будет история команды во главе с менеджером Пэтом Райли. Основой для сериала стала книга "Кровь в Гардене" Криса Херринга.