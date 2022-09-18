Сборная Испании стала чемпионом Евробаскета-2022 после победы над Францией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евробаскет-2022, финал

Испания – Франция – 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

В первые четверти пиренейцы заложили фундамент предстоящего триумфа. Со стартовых минут испанская сборная взяла мяч под контроль и методически увеличивала собственное преимущество в счете. На пике Испания "везла" французам +11, но смазанная концовка 10-минутки немного сократила отрыв.

Со второй четверти на паркете начались качели. Испания и Франция сменяли друг друга в роли промежуточного лидера. То первые увеличили свой гандикап до сумасшедших +21, то вторые мощным спуртом перед большим перерывом уменьшили дефицит к всего десяти пунктам.

Свой пыл французская команда не растеряла и на старте третьей четверти. Дошло до невозможного – преимущество сборной Испании растаяло прямо на глазах. Однако при счете 49:46 в свою пользу пиренейцы взялись за голову и наконец-то начали реагировать на выпады оппонента.

Своевременные установки тренерского штаба позволили испанской сборной снова склонить Фортуну на свою сторону. Уверенные действия на площадке позволили подопечным Серджо Скариоло создать очковый запас на старте финальной 10-минутки. В конце концов, подпускать соперника в такой ответственный момент Испания уже не стала.

Для La Roja этот трофей стал 4-м в истории турнира. Все эти триумфы уложились в последние 13 лет и шесть чемпионатов Европы. Ориентиры испанцев по количеству завоеванных кубков остаются прежними – СССР (14 титулов) и Югославия (8).