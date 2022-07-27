Оскароносный режиссер снимет сериал о культовой команде 90-х
Двухкратный обладатель премии "Оскар" Спайк Ли начал работу над телевизионным сериалом о коллективе Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" образца 90-х годов прошлого столетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Стефена Бонди.
65-летний режиссер подтвердил старт телепроекта. "Это не слух", – заявил знаменитый фанат "Никс", но не назвал конкретных дат выхода сериала.
В центре сюжета будет история команды во главе с менеджером Пэтом Райли. В то время звезды "Нью-Йорка" Патрик Юинг, Чарльз Оукли и другие получили признание болельщиков и специалистов благодаря жесткой манере игры. Основой для сериала стала книга "Кровь в Гардене" Криса Херринга.
"Никс" в 90-х дважды стали чемпионами Восточной конференции (1993, 1994), а в финале НБА сезона 1993/94 драматически уступили "Хьюстон Рокетс" (3:4). Несмотря на большую популярность, тогдашний "Нью-Йорк Никс" остался в тени "Чикаго Буллз" с Майклом Джорданом на пике карьеры.
Спайк Ли дебютировал в кино с фильмом "Ей это нужно позарез" в 1986 году. Позже он снял "Делай как надо!" (1989), "Малкольм Икс" (1992), "Не пойман – не вор" (2006) и другие.
В 2019 году режиссер получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий с лентой "Черный клановец". Главными темами его работ являются расизм, колоризм и бедность.
And for Knicks fans:— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) July 26, 2022
Spike Lee confirmed to me he’s working on a film series based on “Blood in the Garden,” a book about the 90s Knicks.
“It’s not a rumor.” https://t.co/dxWkAEhZgC
Напомним, что владелец "Голден Стэйт" Лейкоб получил солидный штраф за критику потолка зарплат в НБА.
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