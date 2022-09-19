"Нью-Йорк Нікс" оголосили про перехід лідера збірної України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний баскетболіст продовжить виступи в НБА. Після розриву контракту з "Торонто Рапторз" він працевлаштувався у Великому яблуку.

Михайлюк уклав із "Нікс" угоду на рік. Українець погодився на частково гарантований контракт із нью-йоркцями. Конкурентами уродженця Черкас за місце в складі "Нью-Йорка" будуть зіркові Ар Джей Барретт, Квентін Граймс і Еван Фурньє.

До асоціації Михайлюк потрапив у 2018 році. Дебютний сезон український баскетболіст розпочав у складі "Лейкерс", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Детройт". У складі "Пістонс" провів ще півтора сезони, а потім зупинився в "Оклахомі" на рік.

Минулий сезон НБА був для атакувального оборонця першим у складі "Торонто". Михайлюк зіграв 59 матчів за канадців і в середньому проводив на паркеті трохи більше 12 хвилин. Середня статистика українця – 4,3 набрані очки, 1,6 підбирань, 0,8 передач і 0,4 перехоплень.

Раніше режисер Спайк Лі розпочав роботу над телесеріалом про "Нікс" 90-х. У центрі сюжету буде історія команди на чолі з менеджером Петом Райлі. Основою для серіалу стала книга "Кров у Гардені" Кріса Херрінга.