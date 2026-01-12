NYT з'ясувало, чому російські системи ППО у Венесуелі не збили гелікоптери США

Передові російські системи ППО Венесуели не були підключені до радарів, тому не зреагували на американські гелікоптери у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Венесуела вирішила купити у Росії системи ППО у 2009 році на тлі напруженості у відносинах зі США. Тодішній президент країни Уго Чавес назвав їх "стримуючим фактором проти американської агресії".

Американські чиновники розповіли виданню, що Венесуела не змогла обслуговувати та використовувати системи ППО С-300 і "Бук". Ба більше, на момент операції США деякі компоненти цих систем перебували на складах і не були готові до роботи.

NYT зазначає, що велику роль в успішному викраденні президента Венесуели Ніколаса Мадуро зіграла саме некомпетентність венесуельських військових.

Системи ППО не працювали роками

Колишні американські чиновники та аналітики зазначили, що розпіарені системи ППО Венесуели фактично не були підключені на момент операції США, і, можливо, не працювали роками.

"Після років корупції, поганої логістики та санкцій усе це, безумовно, погіршило б боєготовність систем протиповітряної оборони Венесуели", - розповів Річард де ла Торре, екскерівник представництва Центрального розвідуправління у Венесуелі.

Зазначається, що у цьому провалі частково винна і країна-агресорка, оскільки її інструктори та техперсонал мали б забезпечити працездатність систем ППО.

"Власні воєнні вимоги Росії в Україні, можливо, обмежили її можливості підтримувати ці системи у Венесуелі, щоб переконатися, що вони повністю інтегровані", - зазначив де ла Торре.