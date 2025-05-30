NYT дізналося пропозиції України щодо перемир'я з РФ та його моніторингу

РФ готує "меморандум" про перемир'я

Після переговорів у Стамбулі 16 травня, на яких Україна наполягала на негайному припиненні вогню, російська сторона відмовилася підтримати режим тиші. Натомість Москва запропонувала, щоб обидві сторони письмово виклали свої бачення щодо можливого перемир'я.

Згодом Кремль анонсував підготовку так званого "меморандуму", а потім Росія запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня - знову у Стамбулі.

При цьому Росія каже, що на наступних переговорах представить свій "меморандум". Україна вимагає, щоб документ із пропозиціями РФ був наданий до 2 червня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначав, що це допоможе зробити наступну зустріч більш предметною, а делегація матиме повноваження для обговорення відповідних позицій.

Керівник ОП Андрій Єрмак у коментарі ЗМІ також заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з РФ, але якщо тільки Москва надасть "меморандум" завчасно.

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