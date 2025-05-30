NYT узнало предложения Украины по перемирию с РФ и его мониторингу

РФ готовит "меморандум" о перемирии

После переговоров в Стамбуле 16 мая, на которых Украина настаивала на немедленном прекращении огня, российская сторона отказалась поддержать режим тишины. Вместо этого Москва предложила, чтобы обе стороны письменно изложили свои видения по возможному перемирию.

Позже Кремль анонсировал подготовку так называемого "меморандума", а затем Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня - снова в Стамбуле.

При этом Россия говорит, что на следующих переговорах представит свой "меморандум". Украина требует, чтобы документ с предложениями РФ был предоставлен до 2 июня.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что это поможет сделать следующую встречу более предметной, а делегация будет иметь полномочия для обсуждения соответствующих позиций.

Руководитель ОП Андрей Ермак в комментарии СМИ также заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с РФ, но если только Москва предоставит "меморандум" заблаговременно.

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