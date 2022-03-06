Nvidia прекращает продажу своей продукции на территории России

Производитель графических процессоров Nvidia заявил о прекращении продаж своей продукции на территории Российской Федерации. Решение было принято в результате вторжения агрессора на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PCmag .

Как отметил представитель, остановка продаж будет распространяться на все продукты компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

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