Nvidia припиняє продаж своєї продукції на території Росії

Виробник графічних процесорів Nvidia заявив про припинення продажів своєї продукції на території Російської Федерації. Рішення було прийнято внаслідок вторгнення агресора на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCmag .

Як відзначив представник, зупинення продажів поширюватиметься на усі продукти компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

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