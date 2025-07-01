Nvidia припиняє підтримку одразу трьох поколінь відеокарт: що це означає

NVIDIA офіційно оголосила, що драйвери версії 580 стануть останніми для популярних відеокарт серій GeForce GTX 700, GTX 900 і GTX 10 . Це означає завершення підтримки графічних архітектур Maxwell і Pascal , які лежать в основі цих моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на популярний сайт про комп'ютерні ігри PC Gamer .

Які відеокарти залишаться без підтримки

Це рішення торкнеться широкого спектра пристроїв, які довгий час залишалися основою ігрових систем багатьох геймерів.

Архітектуру Maxwell використовували в деяких моделях серії GTX 700 і в усій GTX 900, а Pascal стала базою для успішної GTX 10-ї серії, включно з такими хітами, як GTX 1060 і GTX 1080 Ti.

Крім того, припинення підтримки торкнеться й архітектури Volta, представленої на споживчому ринку відеокартою TITAN V.

Цю інформацію NVIDIA розмістила в оновленому графіку завершення підтримки продуктів. Спочатку документ стосувався систем на базі UNIX, проте драйвери 580-ї версії є загальними для всіх платформ, включно з Windows.

Після їх виходу користувачі перерахованих відеокарт, імовірно, перестануть отримувати оновлення Game Ready, які відповідають за оптимізацію під нові ігри, виправлення помилок і поліпшення продуктивності.

Важливо зазначити, що йдеться про продукти віком від 8 до 11 років. При цьому серія GeForce GTX 16, заснована на архітектурі Turing, поки що збереже підтримку і отримуватиме оновлення.

Точна дата випуску драйверів 580-ї версії поки що не оголошена, тому власникам старих відеокарт ще є час підготуватися до завершення підтримки.

Що робити власникам старих відеокарт після завершення підтримки

На думку фахівців, універсального рішення в цій ситуації не існує. Однак якщо ви використовуєте комп'ютер переважно для офісних завдань або запуску невимогливих ігор, приводів для термінового апгрейда немає - найближчими місяцями такі відеокарти зможуть справлятися з базовими завданнями.

Експерти рекомендують регулярно перевіряти наявність останніх доступних драйверів і уникати встановлення сумнівних оновлень системи.

Водночас, користувачам, які планують запуск сучасних ігор або прагнуть актуального захисту і підтримки нових технологій, є сенс розглянути оновлення обладнання.

Навіть графічні карти серії GeForce RTX 20 (архітектура Turing) пропонують підтримку DLSS і апаратного трасування променів. А рішення на базі архітектур Ampere і Ada Lovelace забезпечують вищий рівень продуктивності і повну сумісність з останніми API та ігровими технологіями.