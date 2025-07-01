Nvidia припиняє підтримку одразу трьох поколінь відеокарт: що це означає
NVIDIA офіційно оголосила, що драйвери версії 580 стануть останніми для популярних відеокарт серій GeForce GTX 700, GTX 900 і GTX 10. Це означає завершення підтримки графічних архітектур Maxwell і Pascal, які лежать в основі цих моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на популярний сайт про комп'ютерні ігри PC Gamer.
Які відеокарти залишаться без підтримки
Це рішення торкнеться широкого спектра пристроїв, які довгий час залишалися основою ігрових систем багатьох геймерів.
Архітектуру Maxwell використовували в деяких моделях серії GTX 700 і в усій GTX 900, а Pascal стала базою для успішної GTX 10-ї серії, включно з такими хітами, як GTX 1060 і GTX 1080 Ti.
Крім того, припинення підтримки торкнеться й архітектури Volta, представленої на споживчому ринку відеокартою TITAN V.
Цю інформацію NVIDIA розмістила в оновленому графіку завершення підтримки продуктів. Спочатку документ стосувався систем на базі UNIX, проте драйвери 580-ї версії є загальними для всіх платформ, включно з Windows.
Після їх виходу користувачі перерахованих відеокарт, імовірно, перестануть отримувати оновлення Game Ready, які відповідають за оптимізацію під нові ігри, виправлення помилок і поліпшення продуктивності.
Важливо зазначити, що йдеться про продукти віком від 8 до 11 років. При цьому серія GeForce GTX 16, заснована на архітектурі Turing, поки що збереже підтримку і отримуватиме оновлення.
Точна дата випуску драйверів 580-ї версії поки що не оголошена, тому власникам старих відеокарт ще є час підготуватися до завершення підтримки.
Що робити власникам старих відеокарт після завершення підтримки
На думку фахівців, універсального рішення в цій ситуації не існує. Однак якщо ви використовуєте комп'ютер переважно для офісних завдань або запуску невимогливих ігор, приводів для термінового апгрейда немає - найближчими місяцями такі відеокарти зможуть справлятися з базовими завданнями.
Експерти рекомендують регулярно перевіряти наявність останніх доступних драйверів і уникати встановлення сумнівних оновлень системи.
Водночас, користувачам, які планують запуск сучасних ігор або прагнуть актуального захисту і підтримки нових технологій, є сенс розглянути оновлення обладнання.
Навіть графічні карти серії GeForce RTX 20 (архітектура Turing) пропонують підтримку DLSS і апаратного трасування променів. А рішення на базі архітектур Ampere і Ada Lovelace забезпечують вищий рівень продуктивності і повну сумісність з останніми API та ігровими технологіями.
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