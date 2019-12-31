В январе украинцев ждут дополнительные выходные

В январе 2020 года украинцев ожидает три официальных выходных дня. Это предусмотрено распоряжением Кабмина о переносе рабочих дней.

Таким образом, украинцы будут отдыхать 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).

В Кабинете министров Украины приняли решение сделать выходным 6 января, а рабочая неделя начнется в среду, 8 января. Однако, рабочий день переносится на субботу, 11 января.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - с 4 по 7 января.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

При этом в декабре 2019 года 52% украинцев заявили, что верят в Святого Николая, а 31% респондентов признались в вере в Деда Мороза.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.