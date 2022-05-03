UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нужного количества вооружения и бронетехники для операции в Мариуполе пока нет, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В настоящее время для проведения деблокады Мариуполя и освобождения города от российских оккупантов, а также спасения украинских защитников на заблокированном заводе "Азовсталь", ВСУ не обладает нужным количеством тяжелого вооружения и бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Они (защитники Мариуполя, - Ред.) там все герои. Будь хотя бы маленькая возможность их оттуда освободить в плане военной операции, то она бы обязательно состоялась, - отметил он.

Данилов заявил, что требуемого количества техники для осуществления силовой деблокады пока нет.

"К сожалению, то, что мы называем тяжелое вооружение и броня, в достаточном количестве у нас сегодня нет. Если бы была, то президент бы дал команду и спецоперация была бы сделана", - рассказал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжили обстрелы "Азовстали" в Мариуполе после частичной эвакуации гражданских, применив артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

Также мы писали, что запланированная на 2 мая эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" не состоялась, а в МОУ сообщили, что ситуация в Мариуполе тяжелая.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариупольАлексей ДаниловВойна России против Украины