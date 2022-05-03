Нужного количества вооружения и бронетехники для операции в Мариуполе пока нет, - Данилов

В настоящее время для проведения деблокады Мариуполя и освобождения города от российских оккупантов, а также спасения украинских защитников на заблокированном заводе "Азовсталь", ВСУ не обладает нужным количеством тяжелого вооружения и бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Они (защитники Мариуполя, - Ред.) там все герои. Будь хотя бы маленькая возможность их оттуда освободить в плане военной операции, то она бы обязательно состоялась, - отметил он.

Данилов заявил, что требуемого количества техники для осуществления силовой деблокады пока нет.

"К сожалению, то, что мы называем тяжелое вооружение и броня, в достаточном количестве у нас сегодня нет. Если бы была, то президент бы дал команду и спецоперация была бы сделана", - рассказал секретарь СНБО.