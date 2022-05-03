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Потрібної кількості озброєння і бронетехніки для операції в Маріуполі поки немає, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Нині для проведення деблокади Маріуполя і звільнення міста від російських окупантів, а також порятунку українських захисників на заблокованому заводі "Азовсталь", ЗСУ не володіє потрібною кількістю важкого озброєння і бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

"Вони (захисники Маріуполя, - Ред.) там всі герої. Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити в плані військової операції, то вона б обов'язково відбулася, - зазначив він.

Данілов заявив, що необхідної кількості техніки для здійснення силової деблокади поки немає.

"На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння і броня, в достатній кількості у нас сьогодні немає. Якби була, то президент би дав команду і спецоперація була б зроблена", - розповів секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжили обстріли "Азовсталі" у Маріуполі після часткової евакуації цивільних, застосувавши артилерію, авіацію, танки і бойові кораблі.

Також ми писали, що запланована на 2 травня евакуація мирних жителів з заводу "Азовсталь" не відбулася, а в МОУ повідомили, що ситуація в Маріуполі важка.

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