Потрібної кількості озброєння і бронетехніки для операції в Маріуполі поки немає, - Данілов

Нині для проведення деблокади Маріуполя і звільнення міста від російських окупантів, а також порятунку українських захисників на заблокованому заводі "Азовсталь", ЗСУ не володіє потрібною кількістю важкого озброєння і бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
"Вони (захисники Маріуполя, - Ред.) там всі герої. Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити в плані військової операції, то вона б обов'язково відбулася, - зазначив він.
Данілов заявив, що необхідної кількості техніки для здійснення силової деблокади поки немає.
"На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння і броня, в достатній кількості у нас сьогодні немає. Якби була, то президент би дав команду і спецоперація була б зроблена", - розповів секретар РНБО.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжили обстріли "Азовсталі" у Маріуполі після часткової евакуації цивільних, застосувавши артилерію, авіацію, танки і бойові кораблі.
Також ми писали, що запланована на 2 травня евакуація мирних жителів з заводу "Азовсталь" не відбулася, а в МОУ повідомили, що ситуація в Маріуполі важка.
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