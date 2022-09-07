UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если нужно будет - включим: Путин о "Северном потоке - 2"

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия якобы не жалеет из-за строительства газопровода "Северный поток - 2", Готова запустить его, если возникнет в этом необходимость.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточный экономический форум.

Во время Восточного экономического форума, глава Кремля Владимир Путин заявил, что для включения "Северного потока - 2" якобы достаточно "лишь нажать кнопку" хоть завтра, однако России этого не дают сделать.

"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток - 2", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Между тем фракция "Свободной демократической партии Германии", входящая в коалицию в Бундестаге, призывает демонтировать газопровод. Президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока - 2".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСеверный поток-2