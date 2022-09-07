Якщо потрібно буде - ввімкнемо: Путін про "Північний потік - 2"

Росія нібито не шкодує через будівництво газопроводу "Північний потік - 2", Готова запустити його, якщо виникне в цьому необхідність.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східний економічний форум.