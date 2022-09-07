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Якщо потрібно буде - ввімкнемо: Путін про "Північний потік - 2"

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Росія нібито не шкодує через будівництво газопроводу "Північний потік - 2", Готова запустити його, якщо виникне в цьому необхідність.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східний економічний форум.

Під час Східного економічного форуму, голова Кремля Володимир Путін заявив, що для ввімкнення "Північного потоку - 2" нібито достатньо "лише натиснути кнопку" хоч завтра, однак Росії цього не дають зробити.

"Ми нічого дарма не будуємо. Ми технології отримали відповідні, відпрацювали. Якщо потрібно буде, будь ласка, ми включимо "Північний потік - 2", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина не планує погоджуватись запускати "Північний потік - 2", навіть у разі складної ситуації у майбутні місяці.

Тим часом фракція "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить до коаліції в Бундестазі, закликає демонтувати газопровід. Президент Польщі Анджей Дуда також закликав до ліквідації "Північного потоку-2".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПівнічний потік-2