В правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фракции.

Свободные демократы выступают за скорейшее прекращение всех закупок сырья и энергии из России и Беларуси, насколько это позволяет экономическая состоятельность Германии.

"С самого начала "Северный поток" был геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода "Северный поток-2", в частности, привело к значительному волнению и дипломатической изоляции Германии. Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока - 2" и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты", - сказано в заявлении.

Во фракции отмечают необходимость согласования общеевропейской дорожной карты выхода из закупок энергии в России. В частности, свободные демократы хотят достичь этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов (специальных портовых сооружений, предназначенных для сжижения и отправки сжиженного природного газа, его получению и регазификации).