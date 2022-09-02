ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2"

Новина українською →
Германия, Пятница 02 сентября 2022 17:50
В правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2" Фото: в правящей коалиции Германии призывают демонтировать "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Фракция "Свободной демократической партии Германии", которая входит в коалицию в Бундестаге, призывает демонтировать газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фракции.

Свободные демократы выступают за скорейшее прекращение всех закупок сырья и энергии из России и Беларуси, насколько это позволяет экономическая состоятельность Германии.

"С самого начала "Северный поток" был геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода "Северный поток-2", в частности, привело к значительному волнению и дипломатической изоляции Германии. Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока - 2" и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты", - сказано в заявлении.

Во фракции отмечают необходимость согласования общеевропейской дорожной карты выхода из закупок энергии в России. В частности, свободные демократы хотят достичь этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов (специальных портовых сооружений, предназначенных для сжижения и отправки сжиженного природного газа, его получению и регазификации).

Напомним, ранее в Германии исключили возможность ввода в строй трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока-2".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Герман Северный поток-2
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их