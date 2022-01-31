"Нужно иметь больше информации": Кулеба об отводе войск России после учений

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, частичный отвод российских войск с Западного военного округа (ЗВО) является позитивным сигналом. Однако, необходимо иметь больше детальной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"С одной стороны любое объявление РФ об отводе войск является позитивным сигналом. С другой стороны - пока доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации", - заявил Кулеба.

Как отметил министр, на фоне агрессии - недоверие к Российской Федерации сохраняется, в связи с чем важно убедиться в том, что сегодня происходит именно то, что Россия имеет в виду.