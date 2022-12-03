Нуланд відвідала Україну: зустрілася з Єрмаком та послом США

Єрмак подякував Нуланд за візит.

"Хоч Київ зараз майже без освітлення, ви зможете особисто побачити реальну ситуацію й переконатися, що українці залишаються мужніми, не покидають свої міста, продовжують боротися. Ви глибоко обізнані із ситуацією в Україні. Всі знають, як сильно ви підтримуєте нашу країну", - сказав він.

Нуланд підтримала народ України.

"Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення", - сказала вона.

Єрмак також подякував США, президенту Джо Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.

"Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою", - зазначив він.

Єрмак додав, що наразі спостерігається історичне єднання не лише всередині України - багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

"Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну - на рівні держав та міжнародних організацій", - сказав він.

Нагадаємо, США зосереджені на тому, аби надати Україні системи ППО якомога швидше.

До того ж, посол США в Україні Бріджет Брінк зазначила, що Зеленський як лідер України має визначати, коли настане перемога у війні.

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