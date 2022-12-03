Нуланд посетила Украину: встретилась с Ермаком и послом США

Ермак поблагодарил Нуланда за визит.

"Хоть Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну", - сказал он.

Нуланд поддержала народ Украины.

"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - сказала она.

Ермак также поблагодарил США, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку.

"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", - отметил он.

Ермак добавил, что сейчас наблюдается историческое единение не только внутри Украины - многие страны в мире объединились вокруг помощи нашему государству.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют чрезвычайно сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую - на уровне государств и международных организаций", - сказал он.

Напомним, США сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине системы ПВО как можно быстрее.

К тому же посол США в Украине Бриджет Бринк отметила, что Зеленский как лидер Украины должен определять, когда наступит победа в войне.

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