RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нуланд посетила Украину: встретилась с Ермаком и послом США

Фото: заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Ермак поблагодарил Нуланда за визит.

"Хоть Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну", - сказал он.

Нуланд поддержала народ Украины.

"Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение", - сказала она.

Ермак также поблагодарил США, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку.

"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", - отметил он.

Ермак добавил, что сейчас наблюдается историческое единение не только внутри Украины - многие страны в мире объединились вокруг помощи нашему государству.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют чрезвычайно сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую - на уровне государств и международных организаций", - сказал он.

Напомним, США сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине системы ПВО как можно быстрее.

К тому же посол США в Украине Бриджет Бринк отметила, что Зеленский как лидер Украины должен определять, когда наступит победа в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакОфис президента