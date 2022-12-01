Коли настане перемога у війні, має визначати Зеленський, - посол США в Україні
Президент України Володимир Зеленський як лідер України має визначати, коли настане перемога у війні, яку розв'язала Росія.
Про це заявила посол США в Україні Бріджет Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .
"Я на 100% впевнена, що Україна переможе, я не маю жодних сумнівів у цьому. Не просто Україна переможе - вона повинна перемогти", - зазначила Брінк.
За її словами, президент Зеленський як лідер України – це саме та людина, яка має визначати момент, коли настане перемога України і що вона означає.
Раніше Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. РФ не повинна досягти своєї мети на полі бою.
Як повідомлялося, глава Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це навряд чи вдасться.
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