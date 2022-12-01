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Коли настане перемога у війні, має визначати Зеленський, - посол США в Україні

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 18:54
Коли настане перемога у війні, має визначати Зеленський, - посол США в Україні Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський як лідер України має визначати, коли настане перемога у війні, яку розв'язала Росія.

Про це заявила посол США в Україні Бріджет Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Я на 100% впевнена, що Україна переможе, я не маю жодних сумнівів у цьому. Не просто Україна переможе - вона повинна перемогти", - зазначила Брінк.

За її словами, президент Зеленський як лідер України – це саме та людина, яка має визначати момент, коли настане перемога України і що вона означає.

Раніше Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. РФ не повинна досягти своєї мети на полі бою.

Як повідомлялося, глава Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це навряд чи вдасться.

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